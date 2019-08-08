Татар-информ

8 августа 2019, 04:18

Общество

В Мамадыше выпрямят русло и расчистят реку Ошма, затапливающую набережную и участки жителей

Рекомендуем

Общество

В Мамадыше выпрямят русло и расчистят реку Ошма, затапливающую набережную и участки жителей

Стоимость работ по русловыпрямлению и расчистке реки составит 25 млн рублей.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Мамадыше выпрямят русло затапливающей набережную и участки жителей реки Ошма за 25 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Будет проведено русловыпрямление и, местами, дноуглубление реки, потому что она подтапливает участки жильцов и набережную города. Подобные работы в сельских поселениях мы уже проводили, а в городе они будут проведены впервые», – рассказали в исполкоме города Мамадыша.

Река разливается и затапливает участки во время весеннего половодья и дождевых паводков. С помощью расчистки и дноуглубления увеличится пропускная способность Ошмы, а также водоток и водообмен. Все это уменьшит риск затопления территории Мамадыша.

До начала работ будут выкорчеваны кустарники и деревья по трассе русла для прохода техники.

«Все работы будут проводится по федеральной программе. Пока подрядчик не определен, соответственно, и работы пока не начаты», – добавили в исполкоме.

Работы проведут в течении 12 месяцев. Финансироваться проект будет из федерального бюджета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о строительстве двухуровневого пляжа в городе Мамадыше.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Владимир Вавилов: «Мы реально рассказываем, как будут решаться проблемы жителей Татарстана»
Новости дня
04:18
В Мамадыше выпрямят русло и расчистят реку Ошма, затапливающую набережную и участки жителей

Стоимость работ по русловыпрямлению и расчистке реки составит 25 млн рублей.

03:28
На портале «Российское образование» появился исторический проект «Учитель и учительство»
02:24
Минтруд РТ: С начала года в Татарстане более 10 тыс. семей получают выплаты на первого ребенка

2785 сельских жительниц из республики в этом году получили новые выплаты в связи с рождением первенца и третьего ребенка в семье.

01:15
Альметьевск примет в сентябре полумарафон-2019

В полумарафоне примут участие около 400 человек, в том числе ведущие российские спортсмены.

00:24
Более 19 литров крови сдали жители Чистополя во время донорской акции

Перед процедурой забора крови каждый донор прошел медицинский осмотр.

7.08 23:58
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
7.08 23:45
В Татарстане протестируют систему по выявлению авто без ОСАГО

Система по определению машин без полиса ОСАГО с помощью видеокамер уже заработала в Москве.

7.08 23:24
Цены на нефть снизились на 5%, но частично отыграли падение
7.08 23:06
За неделю в двух моногородах Татарстана сократилось число безработных

На учете в службах занятости пяти моногородов республики состоят 2899 безработных человек.

7.08 22:50
Пасмурная и влажная погода сохранится в Татарстане

В светлое время суток воздух по республике прогреется до 22 градусов тепла.

7.08 22:32
Татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»

Заявки на конкурс татарстанцы могут подать до 5 сентября.

7.08 22:14
Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 11261 человека

На рынке труда республики работодатели предлагают более 46,6 тысяч вакансий.

7.08 22:00
Экология, читка по ролям и благоустройство: в Приволжском районе Казани прошел «Литературный дворик»
7.08 21:36
Лекцию о татарских рукописях проведет в Альметьевске преподаватель Амстердамского университета

В планетарии «Сфера» 10 августа историк проведет встречу «О чём говорят татарские рукописи».

7.08 21:18
В Татарстане состоялись первые спецрейсы для пожилых сельчан в центральные больницы районов

Для перевозки людей с ограниченными возможностями в медицинские организации будут дополнительно закуплены 43 автомобиля LADA Largus.

7.08 21:02
Резидент Иннополиса создал уникальный тренажер по управлению аквапонной фермой

Разработчики надеются, что проект привлечет молодых людей к работе в сельском хозяйстве.

7.08 20:48
Казань примет первенство страны и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

В столицу республики съедутся около 300 юниоров и юниорок из 25 российских регионов.

7.08 20:36
Для движения транспорта закроются участки двух автодорог в Азнакаевском и Ютазинском районах РТ

До середины октября из-за ремонта будут закрыты участки дорог Азнакаево – Дусюмово и Азнакаево – Ютаза – М5.

7.08 20:18
Фермеры Татарстана получат гранты по ведомственному проекту «Агростартап»

На реализацию мероприятий программы развития КФХ по проекту «Агростартап» в республике предусмотрено направить более 1,3 млрд рублей.

7.08 20:02
В шести районах Казани 8 августа частично отключат свет

7.08 19:56
Школьники-победители международных олимпиад начнут получать премии в 1 млн рублей
7.08 19:49
Под суд пойдет житель Зеленодольска, который продавал порнографию и втягивал в порносъемки детей

55-летний житель Зеленодольска подошел в одном из казанских магазинов к подростку и предложил ему стать героем порноролика.

7.08 19:42
В соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция
7.08 19:36
Из-за угрозы жизни врачи Набережных Челнов срочно приехали в Актаныш и прооперировали пенсионера

У 80-летнего мужчины обнаружилась аневризма брюшной аорты.

7.08 19:23
Условный срок получил пенсионер из РТ, который сел за руль без прав и устроил смертельное ДТП

В конце декабря прошлого года 77-летний мужчина за рулем «УАЗа» устроил аварию, в которой пострадал 45-летний водитель легковушки, а его дочь погибла.

События