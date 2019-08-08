В Мамадыше выпрямят русло и расчистят реку Ошма, затапливающую набережную и участки жителей

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Мамадыше выпрямят русло затапливающей набережную и участки жителей реки Ошма за 25 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Будет проведено русловыпрямление и, местами, дноуглубление реки, потому что она подтапливает участки жильцов и набережную города. Подобные работы в сельских поселениях мы уже проводили, а в городе они будут проведены впервые», – рассказали в исполкоме города Мамадыша.

Река разливается и затапливает участки во время весеннего половодья и дождевых паводков. С помощью расчистки и дноуглубления увеличится пропускная способность Ошмы, а также водоток и водообмен. Все это уменьшит риск затопления территории Мамадыша.

До начала работ будут выкорчеваны кустарники и деревья по трассе русла для прохода техники.

«Все работы будут проводится по федеральной программе. Пока подрядчик не определен, соответственно, и работы пока не начаты», – добавили в исполкоме.

Работы проведут в течении 12 месяцев. Финансироваться проект будет из федерального бюджета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о строительстве двухуровневого пляжа в городе Мамадыше.



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