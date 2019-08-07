Употребление кофе не сказалось на крепости сна

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна. К такому выводу пришли американские исследователи, статья которых опубликована в журнале Sleep, пишет РИА Новости.

Сомнологи на протяжении примерно 14 лет наблюдали за состоянием 785 добровольцев. Испытуемые заносили в дневники количество выпитых напитков, содержащих алкоголь и кофеин, а также выкуренных перед сном сигарет.

Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве. При этом ученым удалось установить, что никотин повышает вероятность развития бессонницы.

Впрочем, по словам медиков, «в исследовании не учитывались индивидуальные особенности, которые могут оказывать влияние на качество сна».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи узнали о неожиданной пользе кофеина.

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