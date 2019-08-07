В Татарстане протестируют систему по выявлению авто без ОСАГО

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Систему по определению в автоматическом режиме с помощью видеокамер автомобилей без страхового полиса ОСАГО протестируют в Татарстане.

Как пишет «Российская газета», соответствующая система уже заработала в Москве, причем с использованием всех установленных на дорогах столицы России камер наблюдения.

Ожидается, что на тестирование системы потребуется около трех месяцев. Затем ее начнут распространять на другие регионы страны – в Российском союзе автостраховщиков (РСА) надеются, что помимо Татарстана она в первую очередь придет в Санкт-Петербург.

«В рамках тестирования системы проводился срез – порядка 7% водителей ездят без полиса ОСАГО. Это соответствует информации страховщиков о водителях без полисов и с фальшивыми полисами», – прокомментировал нововведение исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Пока ГИБДД будет не штрафовать водителей, а только рассылать им рекомендации приобрести полис ОСАГО. Сейчас штраф за управление автомобилем без договора страхования или после истечения срока действия страховки равняется 800 рублям. Управление машиной водителем, не вписанным в полис, наказывается штрафом в размере 500 рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.