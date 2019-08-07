Цены на нефть снизились на 5%, но частично отыграли падение

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 7 августа, цена нефти эталонной марки Brent опустилась до уровня 56 долларов за баррель, снизившись более чем на 5%, но затем частично отыграла падение.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре 2019 года упала до 55,99 доллара за баррель. Позднее она поднялась до 57,39 доллара, что все равно примерно на 2,5% меньше, чем днем ранее.

При этом стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в сентябре на бирже NYMEX в Нью-Йорке опустилась до уровня в 50,52 доллара за баррель, поднявшись затем до 52,39 доллара.

Цены на нефть падают с 1 августа из-за обострения торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Министр экономического развития России Максим Орешкин посоветовал не опасаться не слишком большого снижения цен.

«<...> этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики», – приводит слова главы Минэкономразвития РФ РИА Новости.

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