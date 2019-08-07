Экология, читка по ролям и благоустройство: в Приволжском районе Казани прошел «Литературный дворик»

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Во дворе дома № 18 по улице Завойского в Казани состоялся посвященный теме экологии «Литературный дворик». Около 300 человек собрались здесь, чтобы послушать тексты современных поэтов столицы Татарстана и обсудить вопросы благоустройства.

«Проведение “Литературных двориков“ стало доброй традицией в Казани, и Приволжский район открывает новый сезон этих двориков. Мне нравятся такие мероприятия, и я с удовольствием на них хожу», – отметил депутат Государственного Совета РТ, член фракции «Единой России» в татарстанском парламенте Андрей Егоров.

В рамках «Литературного дворика» состоялась встреча с местными жителями, участники которой обсудили развитие дворовой территории в рамках проекта «Наш двор». Среди выдвинутых местными жителями идей были перенос мусорной площадки, установка фонтанов, организация дополнительного освещения и выделение специального места для выгула собак.

«Люди должны активно участвовать в жизни своего двора и выдвигать предложения, каким они хотят его видеть. На следующий год программа “Наш двор“ при поддержке Правительства РТ будет запущена, и за пять лет все дворы в Татарстане получат вторую жизнь», – подытожил Андрей Егоров, комментируя итоги встречи.

Сам «Литературный дворик» сегодня был посвящен темам экологии и охраны природы. Принявшие участие в мероприятии казанские поэты – Инесса Фахрутдинова, Вера Хамидуллина и Ринат Архипов – прочитали свои произведения, так или иначе затрагивающие соответствующую проблематику.

«Я участвую в “Литературных двориках“ с самого начала проекта. Для сегодняшнего вечера я составила подборку своих стихов о природе, но больше все-таки связанных с человеком, потому что экология – это все, что с нами связано, это то, как мы живем, общаемся и видим окружающую среду», – заметила Инесса Фахрутдинова – архитектор по основой профессии, заведующая кафедрой дизайна КИУ имени В. Г. Тимирясова.

Помимо современных текстов со сцены прозвучали стихи Роберта Рождественского и Андрея Дементьева, музыканты исполнили песни Владимира Высоцкого. Экологические активисты устроили тематическую викторину. Был организован буккроссинг – свободный обмен книгами. Гости мероприятия также с удовольствием приняли участие в чтении сказок по ролям. Кроме того, состоялся мастер-класс под названием «Закладка-гербарий». Сначала дети собирали образцы растений, а после приклеивали их на закладки, на которых затем писали правила правильного поведения на природе.

«Программа у нас разбита так, чтобы сначала почитали, потом послушали песню. Чтобы была гармония», – объяснила структуру сегодняшнего мероприятия директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Исмагилова.

«Мы увидели объявление и решили выйти посмотреть. “Литературный дворик“ посещаем с ребенком впервые, нам все очень понравилось», – поделилась впечатлениями местная жительница по имени Айсылу.

Проект «Литературные дворики» реализуется в Казани с 2014 года. Гостями двориков в разное время были, в частности, Евгений Евтушенко, Константин Хабенский и Сергей Безруков.

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