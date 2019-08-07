Татар-информ

7 августа 2019, 22:00

Культура

Экология, читка по ролям и благоустройство: в Приволжском районе Казани прошел «Литературный дворик»

Рекомендуем

Культура

Экология, читка по ролям и благоустройство: в Приволжском районе Казани прошел «Литературный дворик»

Фото: Михаил Захаров

Гости события смогли не только послушать стихи и песни, но и принять участие в обсуждении развития дворовой территории.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Во дворе дома № 18 по улице Завойского в Казани состоялся посвященный теме экологии «Литературный дворик». Около 300 человек собрались здесь, чтобы послушать тексты современных поэтов столицы Татарстана и обсудить вопросы благоустройства.

«Проведение “Литературных двориков“ стало доброй традицией в Казани, и Приволжский район открывает новый сезон этих двориков. Мне нравятся такие мероприятия, и я с удовольствием на них хожу», – отметил депутат Государственного Совета РТ, член фракции «Единой России» в татарстанском парламенте Андрей Егоров.

В рамках «Литературного дворика» состоялась встреча с местными жителями, участники которой обсудили развитие дворовой территории в рамках проекта «Наш двор». Среди выдвинутых местными жителями идей были перенос мусорной площадки, установка фонтанов, организация дополнительного освещения и выделение специального места для выгула собак.

«Люди должны активно участвовать в жизни своего двора и выдвигать предложения, каким они хотят его видеть. На следующий год программа “Наш двор“ при поддержке Правительства РТ будет запущена, и за пять лет все дворы в Татарстане получат вторую жизнь», – подытожил Андрей Егоров, комментируя итоги встречи.

Сам «Литературный дворик» сегодня был посвящен темам экологии и охраны природы. Принявшие участие в мероприятии казанские поэты – Инесса Фахрутдинова, Вера Хамидуллина и Ринат Архипов – прочитали свои произведения, так или иначе затрагивающие соответствующую проблематику.

«Я участвую в “Литературных двориках“ с самого начала проекта. Для сегодняшнего вечера я составила подборку своих стихов о природе, но больше все-таки связанных с человеком, потому что экология – это все, что с нами связано, это то, как мы живем, общаемся и видим окружающую среду», – заметила Инесса Фахрутдинова – архитектор по основой профессии, заведующая кафедрой дизайна КИУ имени В. Г. Тимирясова.

Помимо современных текстов со сцены прозвучали стихи Роберта Рождественского и Андрея Дементьева, музыканты исполнили песни Владимира Высоцкого. Экологические активисты устроили тематическую викторину. Был организован буккроссинг – свободный обмен книгами. Гости мероприятия также с удовольствием приняли участие в чтении сказок по ролям. Кроме того, состоялся мастер-класс под названием «Закладка-гербарий». Сначала дети собирали образцы растений, а после приклеивали их на закладки, на которых затем писали правила правильного поведения на природе.

«Программа у нас разбита так, чтобы сначала почитали, потом послушали песню. Чтобы была гармония», – объяснила структуру сегодняшнего мероприятия директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Исмагилова.

«Мы увидели объявление и решили выйти посмотреть. “Литературный дворик“ посещаем с ребенком впервые, нам все очень понравилось», – поделилась впечатлениями местная жительница по имени Айсылу.

Проект «Литературные дворики» реализуется в Казани с 2014 года. Гостями двориков в разное время были, в частности, Евгений Евтушенко, Константин Хабенский и Сергей Безруков.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Постановка осетинской притчи коллектива из Челнов была отмечена на фестивале «Театральное Приволжье»
Новости дня
22:32
Татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»

Заявки на конкурс татарстанцы могут подать до 5 сентября.

22:14
Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 11261 человека

На рынке труда республики работодатели предлагают более 46,6 тысяч вакансий.

22:00
Экология, читка по ролям и благоустройство: в Приволжском районе Казани прошел «Литературный дворик»
21:36
Лекцию о татарских рукописях проведет в Альметьевске преподаватель Амстердамского университета

В планетарии «Сфера» 10 августа историк проведет встречу «О чём говорят татарские рукописи».

21:18
В Татарстане состоялись первые спецрейсы для пожилых сельчан в центральные больницы районов

Для перевозки людей с ограниченными возможностями в медицинские организации будут дополнительно закуплены 43 автомобиля LADA Largus.

21:02
Резидент Иннополиса создал уникальный тренажер по управлению аквапонной фермой

Разработчики надеются, что проект привлечет молодых людей к работе в сельском хозяйстве.

20:48
Казань примет первенство страны и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

В столицу республики съедутся около 300 юниоров и юниорок из 25 российских регионов.

20:36
Для движения транспорта закроются участки двух автодорог в Азнакаевском и Ютазинском районах РТ

До середины октября из-за ремонта будут закрыты участки дорог Азнакаево – Дусюмово и Азнакаево – Ютаза – М5.

20:18
Фермеры Татарстана получат гранты по ведомственному проекту «Агростартап»

На реализацию мероприятий программы развития КФХ по проекту «Агростартап» в республике предусмотрено направить более 1,3 млрд рублей.

20:02
В шести районах Казани 8 августа частично отключат свет

19:56
Школьники-победители международных олимпиад начнут получать премии в 1 млн рублей
19:49
Под суд пойдет житель Зеленодольска, который продавал порнографию и втягивал в порносъемки детей

55-летний житель Зеленодольска подошел в одном из казанских магазинов к подростку и предложил ему стать героем порноролика.

19:42
В соцсети «ВКонтакте» появилась новая функция
19:36
Из-за угрозы жизни врачи Набережных Челнов срочно приехали в Актаныш и прооперировали пенсионера

У 80-летнего мужчины обнаружилась аневризма брюшной аорты.

19:23
Условный срок получил пенсионер из РТ, который сел за руль без прав и устроил смертельное ДТП

В конце декабря прошлого года 77-летний мужчина за рулем «УАЗа» устроил аварию, в которой пострадал 45-летний водитель легковушки, а его дочь погибла.

19:16
Одно из крупнейших поражений в современной истории: «Ак Барс» уступил «Барысу» со счетом 6:1

Казанцы не самым удачным образом начали выступление в турнире на Кубок Президента Казахстана.

19:02
На турнир серии Tennis Europe в Казань съедутся спортсмены из Узбекистана и стран Европы

В соревнованиях поучаствуют молодые спортсмены в возрасте до 17 лет.

18:57
В Казани сняли на видео, как нетрезвый дебошир напал на полицейского

В то время, как сотрудники ДПС оформляли протокол за тонировку, к ним подошел мужчина, который стал вести себя агрессивно и кидаться на полицейского.

18:55
Tele2 открывает в Казани шоурумы AliExpress
18:46
Жители казанского поселка Дальний на сутки останутся без воды

Подачу воды прекратят в 9 часов утра в дома по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фруктовая, Фонвизина, Черепичная, Шахтерская.

18:34
Постановка осетинской притчи коллектива из Челнов была отмечена на фестивале «Театральное Приволжье»

Студия РИФ существует 18 лет и каждый год ставит новый спектакль, на представления приглашаются дети с ОВЗ, ребята из школ-интернатов, центра «Омет».

18:18
Участники акции «Автобус 14..30» посетят все районы РТ и встретятся с молодежью

Поучаствовать в дискуссии с активистами смогут школьники, студенты колледжей и университетов, работающая молодежь и молодые семьи до 30 лет.

18:17
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девятимесячной девочки

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении 48-летнего задержанного меры пресечения.

18:04
Организаторы отменили проведение «КультТорга» на набережной Кабана

Новая дата проведения события будет анонсирована позднее.

17:54
В ЖК «Царицынский бугор» возобновилась стройка

Объект планируют сдать в четвертом квартале текущего года.

События