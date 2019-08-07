Татар-информ

7 августа 2019, 18:55

Экономика и финансы

Tele2 открывает в Казани шоурумы AliExpress

Экономика и финансы

Tele2 открывает в Казани шоурумы AliExpress

Посетители монобрендов Tele2 смогут протестировать и заказать товар с AliExpress, срок доставки которого составит от двух до десяти дней.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Tele2 открывает зоны крупнейшего онлайн-ретейлера AliExpress в своих салонах на ул. Победы, 92 и на Сибирском тракте, 8. Посетители монобрендов Tele2 смогут протестировать и заказать товар с AliExpress, срок доставки которого составит от двух до десяти дней. 

Мобильный оператор Tele2 открывает в своих салонах брендированные витрины, где представлены товары китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Проект Tele2 и AliExpress — первый на российском рынке опыт сотрудничества телеком-компании и онлайн-ретейлера и выхода крупнейшего мирового онлайн-гипермаркета в офлайн. Салон в новом формате представляет собой торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи Tele2 и шоурум AliExpress.

Партнерство двух компаний позволит сформировать уникальный клиентский опыт на основе интеграции онлайн-решений в офлайн. Также коллаборация продолжит тренд оператора на формирование digital-экосистем в рознице нового формата, позволяя потребителю самому «настроить» цифровой образ жизни.

Сотрудничество Tele2 и AliExpress дает клиентам ряд преимуществ. Пользователь получает уникальный опыт живого взаимодействия с гаджетом и экосистемой дополнительных товаров. Помимо этого, при заказе товара по QR-коду, отсканированному в салоне Tele2, клиент получит свой заказ уже в срок до десяти дней. 

В столице Татарстана брендированные витрины AliExpress появились в салонах Tele2 на ул. Победы, 92 и на Сибирском тракте, 8. Еще 28 салонов Tele2 с витриной онлайн-гипермаркета работают в Москве, Челябинске и Екатеринбурге. До конца 2019 года оператор планирует расширить количество салонов с шоурумом AliExpress до 1 000. Это составит почти треть всей монобрендовой розницы оператора. Проект охватит все крупные города присутствия Tele2, в том числе недавно запустившийся Ярославский регион.

На витрине AliExpress представлены выставочные образцы товаров онлайн-гипермаркета. Клиент может протестировать их в салоне Tele2 и принять взвешенное решение о покупке. В ассортимент витринных образцов вошли смартфоны и комплементарные им товары: наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты.

На каждой полке витрины представлен товар определенного магазина онлайн-гипермаркета. Каждой полке присвоен свой QR-код, а товару — электронный ценник. Стоимость на электронном ценнике обновляется ежедневно с учетом изменения курса валют.

Чтобы совершить покупку, клиенту нужно отсканировать QR-код полки и перейти по нему в приложение AliExpress. По ссылке пользователю будут доступны в приложении онлайн-ретейлера все товары соответствующей полки витрины. Привлекательность механики покупки в ее простоте: клиенту не нужно самостоятельно искать товар в приложении или на сайте AliExpress, достаточно лишь отсканировать QR-код. Оформить и оплатить заказ покупатель может сразу же, а забрать — по удобному для него адресу.

«Tele2 реализует новый розничный формат, в котором границы между офлайном и онлайном стираются. Современный покупатель любит заказывать онлайн — так удобнее и выгоднее. Но перед покупкой он хочет протестировать продукт. В продолжение роли оператора, который поддерживает стиль жизни клиента, Tele2 дает ему такую возможность. Мы закрываем потребность тактильного ощущения гаджета и предлагаем заказать его в приложении. При этом привычный для покупателя AliExpress срок доставки мы сокращаем в несколько раз.Tele2 как цифровая компания движется по пути изменения клиентского опыта и реализует идею розницы с уникальным цифровым сервисом „по другим правилам“», — прокомментировал Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл.

Ранее Tele2 совместно с логистической компанией PickPoint открыла пункты выдачи заказов из онлайн-гипермаркета AliExpress. Благодаря партнерству Tele2 и PickPoint посетители популярной интернет-площадки получили возможность забирать малогабаритные, предоплаченные товары без очередей и в удобное для них время. Сегодня пункты выдачи доступны в 224 салонах оператора в более чем 120 городах и небольших населенных пунктах в 26 регионах России.

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