Под суд пойдет житель Зеленодольска, который продавал порнографию и втягивал в порносъемки детей

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Казани будут судить 55-летнего жителя Зеленодольска, который распространял через сеть порнографию и предложил 15-летнему подростку поучаствовать порносъемке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в январе 2019 года 55-летний мужчина, используя интернет-приложение, незаконно распространял порнографические материалы. Кроме того, вечером 8 февраля он, находясь в магазине на улице Проточная в Казани, предложил 15-летнему подростку поучаствовать в фото-, кино-, видеосъемке порнографических материалов», – уточнил Галиев.

Злоумышленника задержали. Ему предъявлены обвинения по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и «Покушение на использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

Свою вину задержанный признал лишь частично. На время следствия было решено поместить подозреваемого под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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