Условный срок получил пенсионер из РТ, который сел за руль без прав и устроил смертельное ДТП

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Условный срок получил 77-летний житель Татарстана, который сел за руль без прав и устроил смертельное ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 24 декабря прошлого года 77-летний житель Лаишевского района РТ, управляя автомобилем "УАЗ Хантер", не уступил дорогу на перекрестке автомобилю "Пежо", который ехал по главной дороге. Стоит отметить, что водитель отечественного внедорожника не имел водительского удостоверения», – рассказал Галиев.

Удар был такой силы, что иномарку выкинуло на встречку, где она столкнулась с еще одним авто.

В результате аварии 45-летний водитель «Пежо» и его 25-летняя дочь, которая находилась на пассажирском сиденье, получили многочисленные травмы. Спустя несколько дней девушка скончалась в больнице.

Мужчине были предъявлены обвинения по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека». Свою вину пенсионер полностью признал и возместил потерпевшим моральный вред в размере 800 тыс. рублей.

Суд назначил водителю-нарушителю наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком в два года.

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