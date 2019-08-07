Казань примет первенство страны и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). С 8 августа в Казани стартует первенство страны и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Состязания проводят среди юношей и девушек до 19 лет (2002 — 2004 г. р.). В столицу РТ съедутся около 300 спортсменов из 25 российских регионов.

Татарстан будут представлять семь спортсменов: Булат Хамидулин, Динар Байрамгалеев, Никита Лёвин, Ильсаф Мухаметзянов, Кирилл Николаевский, Сергей Пучков и Родион Романов.

Церемония открытия начнется в 14.30. Финальные заезды и награждение состоятся 12 августа.

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