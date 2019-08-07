В Казани сняли на видео, как нетрезвый дебошир напал на полицейского

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Казани очевидцы сняли на видео, как нетрезвый дебошир напал на полицейского. Видеозапись разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина нетвердой походкой направляется к инспектору ГИБДД и начинает на него нападать.

В УМВД России по Казани подтвердили факт инцидента и сообщили, что все произошло в тот момент, когда инспектор ДПС оформлял протокол водителю за тонировку.

«Сегодня во дворе дома №78 по проспекту Победы за неповиновение представителям власти были задержаны двое мужчин (32 и 36 лет). Оба доставлены в отдел полиции. На обоих составлены административные протоколы за правонарушение», – уточнили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Также сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении одного из задержанных уголовного дела по факту побоев и оскорбления полицейского.



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