Участники акции «Автобус 14..30» посетят все районы РТ и встретятся с молодежью

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). С 12 августа по 6 сентября движение «Молодежь Татарстана» организует акцию «Автобус 14..30», сообщает Минмолодежи РТ.

Татарстанские активисты посетят все районы РТ и проведут встречи с местной молодежью, чтобы узнать, что необходимо улучшить для комфортной жизни молодых граждан. Кроме того, в рамках акции в городах организуют фестивали и спортивные и концертные площадки.

Поучаствовать в дискуссии могут школьники, студенты колледжей и университетов, работающая молодежь и молодые семьи до 30 лет. «Принять участие в том числе сможет руководство муниципальных образований, участники конкурса по формированию Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан и активисты местных организаций молодежного самоуправления», — говорится в сообщении ведомства.

В акцию планируется вовлечь свыше 10 тыс. человек.

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