Из-за угрозы жизни врачи Набережных Челнов срочно приехали в Актаныш и прооперировали пенсионера

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Специалисты Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов в срочном порядке приехали и прооперировали пенсионера в ЦРБ Актанышского района РТ, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

80-летний пенсионер накануне в 9 утра поступил в районную больницу с жалобами на резкие боли по всему животу. На УЗИ у мужчины обнаружили аневризму брюшной аорты. Медики оперативно связались с руководством БСМП, откуда по линии санитарной авиации организовали выезд бригады сосудистых хирургов.

Челнинские специалисты решили прооперировать мужчину прямо в ЦРБ. Операция прошла успешно, сегодня состояние пациента оценивается как стабильное.



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