В Татарстане состоялись первые спецрейсы для пожилых сельчан в центральные больницы районов

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В районах Татарстана были организованы первые пробные спецрейся для пожилых людей старше 65 лет в центральные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Дмография». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В Нижнекамском муниципальном районе был осуществил пробный выезд с целью доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения района. Сопровождал нижнекамцев специалист по социальной работе комплексного центра социального обслуживания населения „Милосердие“», — сказано в сообщении.

По завершении обследования пожилых людей отвезли обратно в села. К реализации проекта подключились и представители Верхнеуслонского района, где была организована перевозка пожилых людей из Набережно-Морквашского сельского поселения в ЦРБ для прохождения диспансеризации и скрининговых обследований.

Аналогичное мероприятие прошло в Заинском районе. 6 августа пожилые жители Тюгеевского и Светлоозерского сельских поселений были доставлены в Центральную районную больницу для прохождения диспансеризации. А сегодня диспансеризацию во врачебной модульной амбулатории микрорайона Заинск-2 прошли жители Багряжского сельского поселения.

В рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» планируется осуществлять подобные спецрейсы на постоянной основе. Такими услугами бесплатно смогут воспользоваться люди старше 65 лет, проживающие в сельских поселениях с низкой транспортной доступностью.

98,7% населенных пунктов в 43 районах республики составляют сельские поселения, в которых проживают 156,5 тыс. людей старше 65 лет. На выделяемые республике средства федерального бюджета в рамках проекта будут приобретены дополнительно 43 автомобиля LADA Largus, предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями в медицинские организации.



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