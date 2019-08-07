Фермеры Татарстана получат гранты по ведомственному проекту «Агростартап»

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Крестьянские (фермерские) хозяйства Татарстана смогут получить гранты в рамках реализации ведомственной программы, направленной на развитие производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на селе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в профильном ведомстве, министерство объявило о проведении конкурсного отбора КФХ на предоставление гранта по программе «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту "Агростартап" в Республике Татарстан на 2019 – 2024 годы». Заявки и документы принимаются с 6 августа по 4 сентября в Минсельхозпроде РТ по адресу: г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3-й этаж, кабинет № 307.

«Грант предоставляется на софинансирование затрат, связанных с реализацией проекта создания и развития КФХ», – сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

В частности, речь идет о затратах на приобретение земельных участков, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, подключение этих объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям. Также предусмотрено возмещение фермерам части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), сельскохозяйственной техники, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и т. д.

«Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей, а на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ, – 4 млн рублей», – пояснил замминистра.

По словам собеседника агентства, общая сумма гранта за шесть лет (до 2024 года включительно) составит 1 млрд 338 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 млрд 84 млн рублей, из республиканского – 254 млн рублей.

«На 2019 год на финансирование мероприятий программы создания и развития КФХ по проекту "Агростартап" предусмотрено выделить 205 млн рублей, из них из федерального бюджета – 166 млн, из республиканского – 39 млн рублей», – рассказал Ришат Хабипов.

Замминистра добавил, что проект «Агростартап» позволит создать с 2019 по 2024 год 518 КФХ и не менее 1 тыс. 36 дополнительных рабочих мест, в том числе в текущем году – 60 фермерских хозяйств и 120 рабочих мест.

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