Татар-информ

7 августа 2019, 17:18

ОбществоЗдоровье и среда

Росприроднадзор по РТ: Причину гибели чаек и рыбы на Волге установить невозможно

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Росприроднадзор по РТ: Причину гибели чаек и рыбы на Волге установить невозможно

Фото: архив

Превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах Волги не обнаружено.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Причину гибели чаек и рыбы на Волге в районе Победилово установить невозможно. Результаты анализа отобранных на месте происшествия проб стали известны сегодня ИА «Татар-информ».

«Управлением совместно со специалистами отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Средневолжского территориального управления Росрыболовства и Госкомитета РТ по биологическим ресурсам с целью проверки информации о гибели рыбы и птиц было проведено выездное обследование береговой полосы и акватории Волги в районе острова, расположенного между н. п. Новое Победилово и н. п. Старое Победилово Приволжского района Казани. В ходе обследования на береговой полосе обнаружены две мертвые озерные чайки, а также 1 экземпляр полуразложившейся мертвой рыбы. Факт гибели рыбы не установлен», – сообщили сотрудники Росприроднадзора по РТ в ответ на официальный запрос ИА «Татар-информ».

Мертвую рыбу и чаек обнаружили рыбаки на берегу Волги в пригороде Казани во второй половине июля. Очевидцы сняли видео и выложили в социальных сетях. Также были опубликованы снимки воды неестественного зеленого оттенка с обильной пеной. Эти сообщения взбудоражили казанцев. На место происшествия выехали специалисты надзорных ведомств и взяли пробы воды.

Согласно информации Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, мертвые озерные чайки находились в стадии трупного разложения, поэтому проведение бактериологического и химико-токсического исследований птицы невозможно. Как следствие, не представляется возможным определить и причину их гибели.

«В ходе обследования привлеченным специалистом ГХЛ ФГУ «Средволгаводхоз» произведен отбор проб воды Куйбышевского водохранилища. По результатам количественного химического анализа проб воды превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не выявлено. Иных подобных случаев гибели птиц в 2018 и 2019 годах не зафиксировано», – сказано в сообщении.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Для лечения недержания врачи Татарстана начнут имплантировать специальные стимуляторы
Новости дня
18:04
Организаторы отменили проведение «КультТорга» на набережной Кабана

Новая дата проведения события будет анонсирована позднее.

17:54
В ЖК «Царицынский бугор» возобновилась стройка

Объект планируют сдать в четвертом квартале текущего года.

17:42
УНИКС стартует в новом сезоне 2 октября на Кубке Европы

Игроки казанской баскетбольной команды выйдут из отпуска 15 августа.

17:30
Первый в стране детский сад с лифтом откроется в Казани

Дошкольное учреждение расположено в жилом комплексе «Волжские просторы».

17:18
Росприроднадзор по РТ: Причину гибели чаек и рыбы на Волге установить невозможно

Превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах Волги не обнаружено.

17:10
Владимир Вавилов: «Мы реально рассказываем, как будут решаться проблемы жителей Татарстана»

Кандидат в депутаты Госсовета РТ от «Единой России» пообщался с жителями республики в рамках работы нового онлайн-сервиса «Мой депутат».

16:51
Немецкая компания Haribo потребовала обанкротить казанскую фирму

Сумма исковых требований составляет 1,3 млн рублей.

16:45
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о Днях татарской молодежи

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:40
Татарстан стал лидером по объему выданных кредитов малому бизнесу

За первое полугодие 2019 года республика выдала субъектам МСП кредиты на 4,1 млрд рублей.

16:38
Председатель Торгово-промышленной палаты РТ выиграл две медали турнира по академической гребле

Европейские игры мастеров прошли в итальянском Турине.

16:35
Данис Зарипов и Артем Лукоянов не сыграют в первом матче Кубка Президента Казахстана

Матч пройдет в Астане против местного «Барыса».

16:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о материнском капитале для семейного благополучия

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:10
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
16:10
«Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах в Госсовет РТ

В сентябре в Татарстане состоятся выборы депутатов республиканского парламента шестого созыва.

15:50
«Нефтехимик» стартовал на турнире в Казахстане с поражения

Матч «Нефтехимика» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга завершился со счетом 1:5.

15:49
Пробыв десять суток под арестом, челнинец выплатил 100 тыс. рублей долга по алиментам

Судебные приставы также наложили арест на автомобиль должника и ограничили его в праве управления машиной.

15:34
В ТОСЭР Набережных Челнов готов войти башкирский производитель электронных плат

В скором времени компания Haier намерена начать в Автограде выпуск не только холодильников, но и стиральных машин, телевизоров.

15:19
В Уфе полицейский за рулем авто влетел в фуру и погиб, ведя прямую трансляцию в Instagram

Смертельное ДТП произошло ночью в понедельник, 5 августа.

15:16
Президент РТ и глава Ростовской области подписали «дорожную карту» развития связей между регионами

Ростовская область планирует использовать опыт Татарстана в части развития экономических территорий и обустройства исторических центров городов.

15:03
Инновационные счетчики и домофон: Госжилфонд РТ завершил строительство трех арендных домов

В шестом микрорайоне города Иннополис сданы дома на 366 квартир, которые имеют повышенный класс комфортности.

14:59
Челнинского алиментщика осудили за попытку покалечить полицейского деревянной ложкой

Сотрудник ППС приехал в общежитие для того, чтобы найти и доставить злостного неплательщика алиментов в отделение полиции.

14:56
Гендиректор «Рубина» об уходе из команды Сутормина: Я жду алаверды от «Зенита»

Рустем Сайманов заявил, что он лично принимал решение о переходе футболиста.

14:51
Перед судом предстанут участники казанской ОПГ, которые убили и обокрали обнальщика в Константиновке

Также четверых участников преступной группировки подозревают в похищении 51-летнего мужчины.

14:42
Прием заявок на участие в футбольной акции «Уличный красава» продлили до 20 августа

Чтобы принять участие в конкурсе, татарстанским любителям дворового футбола нужно собрать команду и зарегистрировать ее на сайте.

14:36
Рустам Минниханов встретился с представителями актива татарской общины Ростовской области

Президент РТ поблагодарил руководство Ростовской области за внимание к вопросам развития и сохранения традиций и культуры татарского народа.

События