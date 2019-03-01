Росприроднадзор по РТ: Причину гибели чаек и рыбы на Волге установить невозможно

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Причину гибели чаек и рыбы на Волге в районе Победилово установить невозможно. Результаты анализа отобранных на месте происшествия проб стали известны сегодня ИА «Татар-информ».

«Управлением совместно со специалистами отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Средневолжского территориального управления Росрыболовства и Госкомитета РТ по биологическим ресурсам с целью проверки информации о гибели рыбы и птиц было проведено выездное обследование береговой полосы и акватории Волги в районе острова, расположенного между н. п. Новое Победилово и н. п. Старое Победилово Приволжского района Казани. В ходе обследования на береговой полосе обнаружены две мертвые озерные чайки, а также 1 экземпляр полуразложившейся мертвой рыбы. Факт гибели рыбы не установлен», – сообщили сотрудники Росприроднадзора по РТ в ответ на официальный запрос ИА «Татар-информ».

Мертвую рыбу и чаек обнаружили рыбаки на берегу Волги в пригороде Казани во второй половине июля. Очевидцы сняли видео и выложили в социальных сетях. Также были опубликованы снимки воды неестественного зеленого оттенка с обильной пеной. Эти сообщения взбудоражили казанцев. На место происшествия выехали специалисты надзорных ведомств и взяли пробы воды.

Согласно информации Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, мертвые озерные чайки находились в стадии трупного разложения, поэтому проведение бактериологического и химико-токсического исследований птицы невозможно. Как следствие, не представляется возможным определить и причину их гибели.

«В ходе обследования привлеченным специалистом ГХЛ ФГУ «Средволгаводхоз» произведен отбор проб воды Куйбышевского водохранилища. По результатам количественного химического анализа проб воды превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не выявлено. Иных подобных случаев гибели птиц в 2018 и 2019 годах не зафиксировано», – сказано в сообщении.

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