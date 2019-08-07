Первый в стране детский сад с лифтом откроется в Казани

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Казани к началу нового учебного года планируется открытие нового детского сада в ЖК «Волжские просторы» по улице Рауиса Гареева. Об этом в ходе пресс-тура рассказал замдиректора ГИСУ РТ Станислав Шырыбыров, цитирует пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В новом детском садике создаются условия для обучения маломобильных групп детей. Впервые в стране в дошкольном учреждении будут установлены лифты», — говорится в сообщении.

Стройку, на которую из бюджета республики выделили 201 млн рублей, запустили в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография». Новый детский сад рассчитан на 220 мест.

Как сообщалось ранее, особенность новых дошкольных учреждений, которые сдадут в этом году в рамках национального проекта, в том, что половина мест в них рассчитана для детей ясельного возраста: «При его проектировании учитывалось все для гармоничного развития детей. Обычные садики проектируются для детей старше трех лет, этот спроектирован для яслей, куда смогут ходить дети от 1,5 лет», — рассказал Станислав Шырыбыров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.