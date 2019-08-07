Татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Татарстанцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Работы принимаются в семи номинациях: «Сельский блогер», «Сохранение и развитие традиций народного творчества и художественной культуры», «Поэты наших дней», «История моего сельского населённого пункта (село, деревня, хутор, кишлак, улус)», «Крестьянские родословные», «Традиции и ремесла народов России», «Деревня моей мечты — деревня будущего».

Всего состоится два этапа: до 5 сентября будут приниматься заявки через портал наследие-села.рф, затем до 30 октября будут оцениваться конкурсные работы, после чего проведут торжественную церемонию награждения победителей.

Конкурс проводится Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. За 10 лет было принято более 14 тыс. творческих работ, рассказывающих историю сельских населенных пунктов. Все они стали основой для создания всероссийского информационного портала «Культурно-историческое наследие села».

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