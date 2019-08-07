В ЖК «Царицынский бугор» возобновилась стройка

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Благодаря вмешательству Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в ЖК «Царицынский бугор» восстановились строительно-монтажные работы. Информация об этом размещена на сайте Фонда поддержки дольщиков.

«„Царицынский бугор“ по ул. Фучика — это один из проблемных объектов „ФОНа“, который включен в „дорожную карту“ Республики Татарстан. В 5-подъездном доме на 241 квартиру гражданами были приобретены все жилые помещения», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, фонд часто встречается с жильцами, взаимодействует с инвестором в части завершения строительно-монтажных работ.

Объект передали строительной компании «Бриз». Сегодня там уже начались работы по установке систем вентиляции и дымоудаления, разводке электрики и частичный монтаж кровли. «Демонтируются оконные рамы, которые были установлены с нарушениями прежним застройщиком», — сообщается на сайте.

Строительство планируют завершить в течение 4 квартала текущего года.

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