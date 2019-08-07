Татар-информ

7 августа 2019, 16:51

Экономика и финансы

Немецкая компания Haribo потребовала обанкротить казанскую фирму

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Экономика и финансы

Немецкая компания Haribo потребовала обанкротить казанскую фирму

Сумма исковых требований составляет 1,3 млн рублей.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Дочерняя компания немецкого производителя кондитерских изделий Haribo — ООО «Харибо Конфеты» подало иск в Арбитраж Татарстана в отношении фирмы из Казани ООО «Лимб-С». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел РТ. 

Иск был подан 2 августа и поступил 6 августа. Сумма исковых требований составляет 1,3 млн рублей.

Из открытых источников следует, что гендиректором фирмы «Лимб-С» является Елена Павсемова. Основной вид деятельности компании —розничная торговля прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах.

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