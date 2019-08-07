В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о Днях татарской молодежи

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Завтра, 8 августа, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная ХXIХ Дням татарской молодежи, которые пройдут с 26 по 30 августа 2019 года.

В мероприятии примут участие первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и директор Государственного бюджетного учреждения Молодежный центр «Идель» Ляйсан Сафина.

На пресс-конференции обсудят цели ДТМ: расширение деловых и культурных связей, информационный обмен в области молодежной политики, науки, культуры и образования, решение проблем, которые стоят перед татарскими молодежными организациями в регионах. Также в рамках пресс-конференции расскажут о проведении традиционной профильной смены для татарских детей из регионов РФ «Милләтебез хәзинәләре» — «Сокровища нации».

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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