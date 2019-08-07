(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). За неделю в двух моногородах Татарстана сократилось число безработных. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В Елабуге насчитываются 383 официально зарегистрированных безработных гражданина, что на 28 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату. Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Камских Полянах, где на учете в центре занятости населения числятся 338 безработных», — сказано в сообщении.

Рост числа безработных татарстанцев на этой неделе отмечается в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске, Нижнекамске и Чистополе. В общей сложности на учете в центрах занятости населения этих моногородов состоят 2899 человек.

Стоит отметить, что ситуация с безработицей в республике держится на постоянном контроле в Татарстане. Специалисты Минтруда в еженедельном режиме мониторят рынок труда. Так, неделей ранее небольшой рост безработных жителей отмечается в трех городах — Набережных Челнах, Елабуге и Зеленодольске.



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