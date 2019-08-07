УНИКС стартует в новом сезоне 2 октября на Кубке Европы

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Стал известен календарь двух турниров, в которых примет участие казанский УНИКС, первый официальный матч команда проведет 2 октября на Кубке Европы.

Напомним, что игроки УНИКСа 15 августа выйдут из отпуска. 16 — 17 августа пройдут медицинский осмотр, после чего игроки приступят к тренировкам в «Баскет-холле». Дома в августе УНИКС сыграет два спарринга с ижевской командой «Купол — Родники» и «Востоком 65» (Южно-Сахалинск). Затем УНИКС будет работать в Турции и Греции. Завершать предсезонную подготовку УНИКС будет в Москве на Кубке Гомельского, участником которого станет в четвертый раз.

2 октября в итальянской Брешии казанцы проведут первый матч группового турнира Кубка Европы с одноименной командой. А в первом туре регулярного чемпионата лиги ВТБ УНИКС 6 октября примет дома казахстанскую «Астану».

В лиге ВТБ 13 команд-участниц проведут 2-круговой турнир — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата 8 лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула — все серии пройдут до двух побед по схеме 1-1-1.

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