Лекцию о татарских рукописях проведет в Альметьевске преподаватель Амстердамского университета

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Альметьевске, в планетарии «Сфера», 10 августа пройдет встреча «О чём говорят татарские рукописи» с преподавателем Амстердамского университета и историком Альфридом Бустановым. Об этом сообщили кураторы паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках».

В рамках программы и серии событий «Мой город, моя улица» доктор философии Альфрид Бустанов расскажет о том, как складывалась татарская рукописная традиция, ее создателях, произведениях и языках, которые использовали столетия назад, а также поделится о том, чем артефакты будут интересны современному поколению. Также ученый раскроет содержания рукописей, основываясь на архиве, найденном в Альметьевске в процессе исследовательской части паблик-арт-программы.

К слову, большая часть татарского исторического наследия представлена в рукописях.

Альфрид Бустанов является издателем перевода Корана муфтия Габделбари Исаева на татарский язык и автором книги «Книжная культура сибирских мусульман» и др.

Паблик-арт-программа «Сказки о золотых яблоках» — это пятилетний проект развития общественных пространств города Альметьевска, объекты которого раскрывают историю земли Нефтеграда.



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