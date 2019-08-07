Татар-информ

7 августа 2019, 21:36

Культура

Лекцию о татарских рукописях проведет в Альметьевске преподаватель Амстердамского университета

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Культура

Лекцию о татарских рукописях проведет в Альметьевске преподаватель Амстердамского университета

В планетарии «Сфера» 10 августа историк проведет встречу «О чём говорят татарские рукописи».

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Альметьевске, в планетарии «Сфера», 10 августа пройдет встреча «О чём говорят татарские рукописи» с преподавателем Амстердамского университета и историком Альфридом Бустановым. Об этом сообщили кураторы паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках».

В рамках программы и серии событий «Мой город, моя улица» доктор философии Альфрид Бустанов расскажет о том, как складывалась татарская рукописная традиция, ее создателях, произведениях и языках, которые использовали столетия назад, а также поделится о том, чем артефакты будут интересны современному поколению. Также ученый раскроет содержания рукописей, основываясь на архиве, найденном в Альметьевске в процессе исследовательской части паблик-арт-программы.

К слову, большая часть татарского исторического наследия представлена в рукописях. 

Альфрид Бустанов является издателем перевода Корана муфтия Габделбари Исаева на татарский язык и автором книги «Книжная культура сибирских мусульман» и др.

Паблик-арт-программа «Сказки о золотых яблоках» — это пятилетний проект развития общественных пространств города Альметьевска, объекты которого раскрывают историю земли Нефтеграда.
 

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