Владимир Вавилов: «Мы реально рассказываем, как будут решаться проблемы жителей Татарстана»

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках реализации в Татарстане нового онлайн-сервиса «Мой депутат» кандидат в депутаты Госсовета РТ от партии «Единая Россия» Владимир Вавилов лично обзвонил жителей Татарстана, оставивших свои наказы сотрудникам call-центра, и ответил на их вопросы.

«К нам обращаются граждане, которые надеются на улучшение своей жизненной ситуации, улучшение экологии, обстановки вокруг. Я такой прием провожу во второй раз. Жители активно включились, поступает множество обращений. В первый прием я ответил на 30 обращений. Мы не даем надежду, а реально рассказываем, как поэтапно будут решаться проблемы жителей Татарстана», — сообщил Вавилов журналистам после общения с жителями республики по телефону.

Он отметил, что все обращения зафиксированы и взяты на контроль. По решению той или иной проблемы будут направлены депутатские запросы. Таким образом, все проблемы будут решены.

«Я бы не сказал, что проблемы глобальные: где-то нет света, где-то необходимо провести озеленение, кто-то жалуется на бездомных собак, детские площадки. Сейчас реализуется масштабная программа „Наш двор“, способная решить множество вопросов. Ее реализацию поддержал Президент РТ Рустам Минниханов», — отметил спикер.

Онлайн-сервис «Мой депутат» — это сайт и горячая линия, с помощью которых каждый житель может оставить наказ или предложение, а после — лично обсудить его с кандидатом татарстанского отделения партии «Единая Россия». Для прямой связи с избирателями работает приемная проекта — в ней ежедневно по очереди дежурят все кандидаты партийного списка. Они сами звонят жителям Татарстана, которые оставили наказы, чтобы обсудить обозначенные вопросы и предложения.

«Много вопросов поступает по оплате ЖКУ, но есть закон, который не имеет обратной силы. К примеру, если пенсионерка проживает одна в большой квартире, ей приходится платить. Если ей задать вопрос, то оказывается, у нее есть сын, который живет в Москве, и дочь, живущая в Америке. В данном случае нужно позвонить дочери или сыну, чтобы они, как собственники жилья, помогли с оплатой пенсионерке. Приходится многое разъяснять», — пояснил Владимир Вавилов.

Кандидат в депутаты отметил, что каждый вопрос берет под личный контроль. Много обращений в приемную «Единой России» поступает из крупных городов и отдаленных районов республики.

«Многие знают, какой работой я занимаюсь, многие благодарят. Я человек дела, наша главная задача — пояснить человеку, что все вопросы решаемы», — подчеркнул председатель правления общественного благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, основатель первого казанского хосписа.

С начала работы call-центра поступило более 3 тыс. наказов и предложений от жителей республики. Из них по вопросам местного значения — 2,5 тыс., остальные — республиканского и федерального уровня. Вопросы благоустройства — 834, дороги — 478, ЖКХ — 334, социальная политика — 323. В руководстве партии отмечают, что сервис «Мой Депутат» продолжит работу после выборов. Его функционал будет расширен: на портале появится возможность оставлять наказы не только депутатам-единороссам Госсовета РТ, но и представителям Татарстана в Госдуме РФ, а также членам муниципальных советов.

Большое внимание общению кандидатов с населением уделяют и представители других партий. Как сообщила ИА «Татар-информ» председатель совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева, предвыборная кампания сторонников партии строится на трех основных направлениях: образовании, экологии и борьбе с коррупцией. Кроме того, кандидаты намерены благоустраивать поселки городского типа.

Первый секретарь ТРО ПП «Коммунисты России» Альфред Валиев отметил, что партия проводит активную предвыборную работу. Скоро появятся «замечательные ролики с лидерами — Че Геварой, Уго Чавесом и Фиделем Кастро». Собеседник также отметил, что партия будет делать акцент на «десяти сталинских ударах».

В осенних выборах в Госсовет РТ шестого созыва примут участие ряд политических партий, в том числе парламентские — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Кроме этого, ЦИК РТ зарегистрировал списки непарламентских партий, таких как «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Партия Роста».



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