На турнир серии Tennis Europe в Казань съедутся спортсмены из Узбекистана и стран Европы

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). С 10 по 16 августа в казанской Академии тенниса пройдет международный турнир серии Tennis Europe «Kazan Cup» 2019 года, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В состязаниях примут участие юноши и девушки в возрасте до 17 лет. «На данный момент помимо российских спортсменов заявились представители Франции, Украины, Узбекистана и других стран Европы», — отметили в республиканском ведомстве.

Татарстан на соревнованиях будут представлять Дмитрий Долженков, Роберт Галиуллин, Давид Миннивалиев, Арсений Хохлов, лидер посева среди девушек Виолетта Бородина, а также Ясмина Нигаметзянова, Вера Секерина, Милена Майорова, Анастасия Лим и Амелия Тарасова.

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