Татар-информ

7 августа 2019, 19:02

Спорт

На турнир серии Tennis Europe в Казань съедутся спортсмены из Узбекистана и стран Европы

Рекомендуем

Спорт

На турнир серии Tennis Europe в Казань съедутся спортсмены из Узбекистана и стран Европы

В соревнованиях поучаствуют молодые спортсмены в возрасте до 17 лет.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). С 10 по 16 августа в казанской Академии тенниса пройдет международный турнир серии Tennis Europe «Kazan Cup» 2019 года, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. 

В состязаниях примут участие юноши и девушки в возрасте до 17 лет. «На данный момент помимо российских спортсменов заявились представители Франции, Украины, Узбекистана и других стран Европы», — отметили в республиканском ведомстве.

Татарстан на соревнованиях будут представлять Дмитрий Долженков, Роберт Галиуллин, Давид Миннивалиев, Арсений Хохлов, лидер посева среди девушек Виолетта Бородина, а также Ясмина Нигаметзянова, Вера Секерина, Милена Майорова, Анастасия Лим и Амелия Тарасова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Одно из крупнейших поражений в современной истории: «Ак Барс» уступил «Барысу» со счетом 6:1
Новости дня
19:36
Из-за угрозы жизни врачи Набережных Челнов срочно приехали в Актаныш и прооперировали пенсионера

У 80-летнего мужчины обнаружилась аневризма брюшной аорты.

19:23
Условный срок получил пенсионер из РТ, который сел за руль без прав и устроил смертельное ДТП

В конце декабря прошлого года 77-летний мужчина за рулем «УАЗа» устроил аварию, в которой пострадал 45-летний водитель легковушки, а его дочь погибла.

19:16
Одно из крупнейших поражений в современной истории: «Ак Барс» уступил «Барысу» со счетом 6:1

Казанцы не самым удачным образом начали выступление в турнире на Кубок Президента Казахстана.

19:02
На турнир серии Tennis Europe в Казань съедутся спортсмены из Узбекистана и стран Европы

В соревнованиях поучаствуют молодые спортсмены в возрасте до 17 лет.

18:57
В Казани сняли на видео, как нетрезвый дебошир напал на полицейского

В то время, как сотрудники ДПС оформляли протокол за тонировку, к ним подошел мужчина, который стал вести себя агрессивно и кидаться на полицейского.

18:46
Жители казанского поселка Дальний на сутки останутся без воды

Подачу воды прекратят в 9 часов утра в дома по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фруктовая, Фонвизина, Черепичная, Шахтерская.

18:34
Постановка осетинской притчи коллектива из Челнов была отмечена на фестивале «Театральное Приволжье»

Студия РИФ существует 18 лет и каждый год ставит новый спектакль, на представления приглашаются дети с ОВЗ, ребята из школ-интернатов, центра «Омет».

18:18
Участники акции «Автобус 14..30» посетят все районы РТ и встретятся с молодежью

Поучаствовать в дискуссии с активистами смогут школьники, студенты колледжей и университетов, работающая молодежь и молодые семьи до 30 лет.

18:17
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девятимесячной девочки

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении 48-летнего задержанного меры пресечения.

18:04
Организаторы отменили проведение «КультТорга» на набережной Кабана

Новая дата проведения события будет анонсирована позднее.

17:54
В ЖК «Царицынский бугор» возобновилась стройка

Объект планируют сдать в четвертом квартале текущего года.

17:42
УНИКС стартует в новом сезоне 2 октября на Кубке Европы

Игроки казанской баскетбольной команды выйдут из отпуска 15 августа.

17:30
Первый в стране детский сад с лифтом откроется в Казани

Дошкольное учреждение расположено в жилом комплексе «Волжские просторы».

17:18
Росприроднадзор по РТ: Причину гибели чаек и рыбы на Волге установить невозможно

Превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах Волги не обнаружено.

17:10
Владимир Вавилов: «Мы реально рассказываем, как будут решаться проблемы жителей Татарстана»

Кандидат в депутаты Госсовета РТ от «Единой России» пообщался с жителями республики в рамках работы нового онлайн-сервиса «Мой депутат».

16:51
Немецкая компания Haribo потребовала обанкротить казанскую фирму

Сумма исковых требований составляет 1,3 млн рублей.

16:45
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о Днях татарской молодежи

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:40
Татарстан стал лидером по объему выданных кредитов малому бизнесу

За первое полугодие 2019 года республика выдала субъектам МСП кредиты на 4,1 млрд рублей.

16:38
Председатель Торгово-промышленной палаты РТ выиграл две медали турнира по академической гребле

Европейские игры мастеров прошли в итальянском Турине.

16:35
Данис Зарипов и Артем Лукоянов не сыграют в первом матче Кубка Президента Казахстана

Матч пройдет в Астане против местного «Барыса».

16:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о материнском капитале для семейного благополучия

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:10
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
16:10
«Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах в Госсовет РТ

В сентябре в Татарстане состоятся выборы депутатов республиканского парламента шестого созыва.

15:50
«Нефтехимик» стартовал на турнире в Казахстане с поражения

Матч «Нефтехимика» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга завершился со счетом 1:5.

15:49
Пробыв десять суток под арестом, челнинец выплатил 100 тыс. рублей долга по алиментам

Судебные приставы также наложили арест на автомобиль должника и ограничили его в праве управления машиной.

События