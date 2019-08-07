Резидент Иннополиса создал уникальный тренажер по управлению аквапонной фермой

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Компания «Касандра Груп», которая является резидентом Иннополиса, создала уникальный для России проект аквапонной фермы с элементами дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Разработка является обладателем гранта от Фонда содействия инновациям по итогам участия в конкурсе „Развитие НТИ“ в направлении „Кружковое движение“», — говорится в сообщении.

Проект реализован в игровой форме, которая включает в себя обучающее мобильное приложение, объекты дополненной реальности и механический аппарат, который имитирует поведение рыб. Это позволяет в рамках учебного процесса моделировать различные ситуации: ученики могут выбрать три типа рыбы и растения, которыми они будут управлять, — стерлядь и базилик, карп и салат или теляпия и томаты, а также тип выращивания — в трубах, на пенопластовых плотах, либо в керамзите. Если выбирается несовместимый с выращиванием вид, то приложение не даст начать игру и выдаст ошибку с объяснениями.

Планируется, что проект найдет свое применение в кванториумах с дальнейшим использованием в школах, например, на уроках биологии. Разработчики надеются, что он привлечет молодых людей к работе в сельском хозяйстве.

Отмечается, что программно-аппаратный комплекс для изучения принципов управления аквапонными системами разработки «Касандра Груп» будет передан на апробацию Министерству образования и науки РТ.

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