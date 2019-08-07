Татар-информ

7 августа 2019, 15:49

Происшествия

Пробыв десять суток под арестом, челнинец выплатил 100 тыс. рублей долга по алиментам

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Происшествия

Пробыв десять суток под арестом, челнинец выплатил 100 тыс. рублей долга по алиментам

Судебные приставы также наложили арест на автомобиль должника и ограничили его в праве управления машиной.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Пробыв десять суток под арестом, челнинец выплатил дочке 100 тыс. рублей долга по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Житель Набережных Челнов не исполнял решение суда о выплате алиментов. Исполнительный документ о взыскании задолженности с мужчины поступил на исполнение в отдел судебных приставов, где возбудили исполнительное производство», – рассказала Лилия Халимова.

Машину должника, за рулем которой находился его брат, остановили инспекторы ГИБДД. Судебный пристав-исполнитель сделал опись и арестовал автомобиль, а неплательщика ограничили в праве управления авто. Кроме того, суд назначил челнинцу наказание в виде десяти суток ареста.

Отбыв наказание, мужчина полностью погасил 100 тыс. долга по алиментам и предоставил приставам сведения с места работы.
 

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