Жители казанского поселка Дальний на сутки останутся без воды

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В ходе работ на сетях водопровода в поселке Дальний Советского района Казани временно прекратят подачу воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 8 августа по 9 часов утра следующего дня в частных домах по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фруктовая, Фонвизина, Черепичная, Шахтерская.

Жителей поселка просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам от населения, отмечают в МУП «Водоканал».

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