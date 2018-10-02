Татар-информ

7 августа 2019, 15:50

Спорт

«Нефтехимик» стартовал на турнире в Казахстане с поражения

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Спорт

«Нефтехимик» стартовал на турнире в Казахстане с поражения

Фото: архив

Матч «Нефтехимика» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга завершился со счетом 1:5.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом матче стартового игрового дня Кубка Президента Республики Казахстан 2019 года в Нурсултане нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:5.

В традиционном турнире в столице Казахстана на льду местного «Барыса» первый игровой день открылся матчем «Нефтехимик» — «Автомобилист». Уральцы в итоге выиграли убедительно со счетом 5:1. У победителей заброшенными шайбами отметились Никита Трямкин, Питер Холланд, Брукс Мэйсек (дубль) и Илья Захаров.

В составе «Нефтехимика» в большинстве отличился канадский новичок Мэтт Уайт, сделавший в середине первого периода счет 1:1. Добавим, что ворота нижнекамцев сегодня защищал опытнейший Константин Барулин.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3). Шайбы забросили: Трямкин (5), Холланд (15), Мэйсек (41, 53), Захаров (48) — Уайт (10).

В вечернем матче сегодня сыграют хозяева из «Барыса» и казанский «Ак Барс». Завтра игровой день начнется «зеленым» дерби, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (Уфа), начало игры в 12:00 по московвскому времени. В 16:30 на лед выйдут «Барыс» — «Нефтехимик».

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