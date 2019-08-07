В Уфе полицейский за рулем авто влетел в фуру и погиб, ведя прямую трансляцию в Instagram

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Уфе 23-летний полицейский за рулем авто влетел в припаркованную фуру и погиб, ведя прямую трансляцию в Instagram. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

«В соцсети появилось видео гибели 23-летнего полицейского. Он вышел в прямой эфир социальной сети "Инстаграм", находясь за рулем автомобиля "Лада" 12-й модели. Последние минуты жизни стража порядка попали на камеру мобильного телефона», – сообщается на страницах информагентства.

ДТП произошло ночью в понедельник, 5 августа. По информации от ГИБДД республики, легковушка на полном ходу врезалась в заднюю часть припаркованной на обочине фуры. Удар был такой силы, что «Лада» буквально влетела под большегруз. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Тело погибшего пришлось доставать из искореженного автомобиля спасателям.



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