Татар-информ

7 августа 2019, 18:34

Культура

Постановка осетинской притчи коллектива из Челнов была отмечена на фестивале «Театральное Приволжье»

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Культура

Постановка осетинской притчи коллектива из Челнов была отмечена на фестивале «Театральное Приволжье»

Фото: предоставлены театральной студией

Студия РИФ существует 18 лет и каждый год ставит новый спектакль, на представления приглашаются дети с ОВЗ, ребята из школ-интернатов, центра «Омет».

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Постановка коллектива из Челнов была отмечена на фестивале «Театральное Приволжье», в результате первого тура которого победителями стали шесть школьных коллективов и один студенческий. 

Театральная студия РИФ гимназии № 61 из Автограда на суд жюри представила спектакль «Жил-был Пес» по мотивам пьесы «Черная бурка» осетинского драматурга Георгия Хугаева. 

Название студии, существующей уже 18 лет, расшифровывается как «Размышляй, играй, фантазируй», рассказала руководитель студии Галина Иванова. По ее словам, коллектив ставит новый спектакль каждый год, на представления приглашаются дети с ОВЗ, ребята из школ-интернатов, центра «Омет». 

По словам Галины Ивановой, пьеса Хугаева понравилась им сразу, в ней фигурируют 12 персонажей, из которых только Чабан — живой человек, остальные — животные. Но несмотря на это, они все говорят на человеческом языке и имеют «человеческие проблемы». 

«Премьера спектакля у нас состоялась в 2016 году. После того, как мы выложили в YouTube видео постановки, с нами связались из Управления образования Осетии и попросили приехать на лето: показать спектакль, а также отдохнуть в этой южной республике», — передают «Челнинские известия» слова руководителя студии.

Всего на участие в республиканском этапе фестиваля поступило более 30 заявок, во второй тур смогли пробиться шесть школьных коллективов и один студенческий. Экспертная комиссия при вице-премьере РТ Лейле Фазлеевой определит два творческих коллектива (школьный и студенческий) на окружной этап, который пройдет с 1 августа по 31 октября.

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Постановка осетинской притчи коллектива из Челнов была отмечена на фестивале «Театральное Приволжье»

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