Татар-информ

7 августа 2019, 14:51

Происшествия

Перед судом предстанут участники казанской ОПГ, которые убили и обокрали обнальщика в Константиновке

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Происшествия

Перед судом предстанут участники казанской ОПГ, которые убили и обокрали обнальщика в Константиновке

Фото: 16.мвд.рф

Также четверых участников преступной группировки подозревают в похищении 51-летнего мужчины.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Верховном суде Республики Татарстан будут судить участников одной из казанских ОПГ, которые в декабре 2017 года убили и обокрали обнальщика в Константиновке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«На 58-летнего жителя Казани несколько мужчин в масках напали 18 декабря 2017 года в подъезде одного из домов, когда тот направлялся в свою квартиру. Злоумышленники расстреляли жертву из боевого и травматического пистолетов, забрали его сумку и скрылись. Находившаяся рядом супруга потерпевшего не пострадала лишь по счастливой случайности», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Тогда оперативникам удалось выяснить, что убитый занимался незаконной банковской деятельностью (обналом) и систематически перевозил крупные суммы денег. Именно деятельность мужчины стала отрабатываться как основной мотив преступления.

Сотрудники угрозыска провели колоссальную работу – опросили десятки коллег и знакомых погибшего, проверили связи с другими предпринимателями, которые могли пользоваться его услугами, подняли все старые знакомства и изучили записи с камер видеонаблюдения. Через три дня полицейские вышли на след подозреваемых. Ими оказались участники одного из казанских организованных преступных формирований, которые занимались вымогательствами и выбиванием долгов

За подозреваемыми был установлен круглосуточный контроль. 22 марта 2018 года прошла операция по задержанию семерых подозреваемых. Во время розыска у задержанных изъяли целый арсенал оружия (обрез, пистолет ТТ, несколько магазинов к пистолету Макарова, пневматическое оружие и более сотни патронов), а также наручники, две радиостанции и пять масок с прорезями для глаз.

Во время следствия было установлено, что четверо злоумышленников причастны к похищению 51-летнего мужчины. Задержанным предъявлены обвинения в убийстве, похищении и вымогательствах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 18 декабря 2017 года в подъезде дома на улице Интернациональная неизвестные расстреляли мужчину и украли у него сумку. Спустя трое суток всех подозреваемых удалось задержать.
 

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