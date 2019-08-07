Челнинского алиментщика осудили за попытку покалечить полицейского деревянной ложкой

(Набережные Челны, 7 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский алиментщик получил срок за попытку покалечить полицейского деревянной ложкой, сообщили в городском суде.

В конце зимы сотрудник патрульно-постовой службы Автограда приехал в общежитие для того, чтобы найти и доставить злостного неплательщика алиментов в отделение полиции. Несмотря на то, что выполнение миссии было затруднено — мужчина был пьян, младшему сержанту удалось вывести его из комнаты.

Однако дальше челнинец повел себя неадекватно. Проходя мимо кухни, он схватил лежащую на столе деревянную ложку и попытался ударить ею сотрудника ППС в лицо. И только молниеносная реакция полицейского спасла его от увечья.

Суд, ознакомившись с материалами уголовного дела, отправил дебошира на два месяца в колонию общего режима.

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