Президент РТ и глава Ростовской области подписали «дорожную карту» развития связей между регионами

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали план мероприятий по реализации соглашения между республикой и Ростовской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ затрагивает практически все сферы деятельности, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Церемония подписания состоялась в здании Ростовского общественного собрания. Комментируя документ, Президент РТ отметил, что у двух регионов много общих интересов и взаимовыгодных направлений сотрудничества. Он сообщил, что общий объем товарооборота между Татарстаном и Ростовской областью составляет более 9 млрд рублей. «Нас впечатлило то, что мы увидели. Это международный аэропорт „Платов“, новый стадион „Ростов Арена“, транспортные развязки. Что касается аэропорта, то здесь много продуманных и реализованных вещей. Мы взяли себе на заметку», – сказал Рустам Минниханов в беседе с журналистами.

В свою очередь Василий Голубев отметил, что Ростовская область планирует перенимать опыт Татарстана в части развития бизнеса.

«Подписанный документ – это конкретная ”дорожная карта” нашего взаимодействия. У Татарстана есть чему поучиться, в том числе динамике развития бизнеса, внедрению новых информационных технологий. Актуален для нас и опыт создания новых зон развития, новых экономических территорий, законодательство по обустройству исторических центров городов», – сказал Голубев.

Губернатор также сообщил представителям средств массовой информации, что в августе совершит рабочую поездку в Татарстан. Основная цель – посещение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills (22 – 27 августа 2019 года). Но, по словам Василия Голубева, он решил усилить программу пребывания в Казани, так как хочет ознакомиться с некоторыми объектами и площадками. В частности, он сообщил, что у Ростовской области есть интерес к опыту Татарстана в части программ сохранения и развития исторических центров в городах. В Ростовской области также есть множество зданий, представляющих архитектурную и историческую ценность, сказал он.

Напомним, что соглашение между Татарстаном и Ростовской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве было подписано в ноябре 2013 года. План мероприятий по реализации соглашения затрагивает практически все сферы социально-экономической деятельности. Среди них обмен опытом в сфере улучшения инвестиционного климата, реализация ряда проектов, в том числе проектов на основе государственно-частного партнерства.

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