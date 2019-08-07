Татар-информ

7 августа 2019, 20:02

Общество

В шести районах Казани 8 августа частично отключат свет

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Общество

В шести районах Казани 8 августа частично отключат свет

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Завтра в шести районах столицы РТ несколько домов останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, в Вахитовском районе с 8 утра и до 5 вечера электричество отключат в домах по адресам: ул. Большая Красная, 14; ул. Карла Маркса, 8, 13; ул. Миславского, 17; ул. Татарстан, 58, с 8 утра и до 8 вечера дома №№ 52 и 60 по улице Калинина также останутся без света. 

В это же время электричества не будет в Кировском районе по адресам: ул. 40 лет Октября, 18, 20, 22; Горьковское шоссе, 23 — 35 (нечетные номера); ул. Деловая, 18, 20; ул. Маршрутная, 6/10; ул. Можайского, 3, 5, 10, 11, 12; ул. Телецентра, 4, 12, 13, 14, 15, 17; ул. Сабан, 1, 3, 5, 7, 7а; ул. Юбилейная, 9, 11.

Также в этот временной промежуток с отключением света столкнуться жители Московского района домов №№ 6, 10, 12, 43, 43а по улице Волгоградская, № 43 по Восстания и №№ 39, 41а, 43, 45а, 47, 47а, 49/41 по улице Тунакова. 

С 8 утра и до 5 вечера в Ново-Савиновском районе электричества не будет в домах по адресам: ул. Гагарина, 20, 20а, 22; пр. Ибрагимова, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Чистопольская, 41, 43а, 46а, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 63а.

В это же время без электричества останутся жители Приволжского района, проживающие в домах №№ 147 — 157, 161 по улице Авангардная, № 10 по Даурской, №№ 4 и 6 по улице Завойского, № 2 по Оренбургскому тракту. 

Без света останутся частные дома поселка Борисково на улицах Глазунова, Горийская, Задорожная, Запорожская, Землемерная, Десятидворная, Левоприбрежная, Локомотивная, Люблинская, Пожарная, Семидворная, Тихорецкая, Техническая, Цветочная, 2-я Землемерная, 2-я Прибрежная, поселка Матур на улицах Дубравная, Затлы, переулок Уютный и поселка Мирный на улицах 4-я Рубежная, Рубежная и переулок 2-й Рубежный.

С 8 утра и до 6 вечера электричества не будет в Советском районе в доме № 61 по улице Агрызская и в поселке Дербышки по адресам: ул. Начальная, 2, 4, 6, 9/10, 12а; ул. Советская, 4, 6, 8, 12, 14а; ул. Стадионная, 2, 5, 5а, 6.

Причина отключения — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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