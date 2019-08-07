Рустам Минниханов встретился с представителями актива татарской общины Ростовской области

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины Ростовской области, поблагодарив соотечественников за желание сохранить родной язык, традиции и культуру татарского народа.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, встреча состоялась в здании Ростовского общественного собрания. С приветственным словом к участникам встречи обратился председатель правления Ростовской общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» Марсель Бадгутдинов. Он, в частности, сообщил, что в области проживает около 14 тыс. татар, проводится много мероприятий с участием татарской общины. По словам Марселя Бадгутдинова, без языка нет нации, и массу усилий татары области направляют на то, чтобы дети изучали татарский. Так, в 2018 году было арендовано помещение, где открыта воскресная школа – сегодня там более 20 детей изучают татарский язык.

Марсель Бадгутдинов также отметил, что в Ростовской области с успехом проходят концерты и выступления ансамблей и творческих коллективов из Татарстана. Он обратился с просьбой оказать содействие в организации гастролей творческих коллективов из Татарстана в Ростове-на-Дону. В частности, речь шла о государственном ансамбле песни и танца «Агидель».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов тепло поблагодарил представителей татарской общины за их активную жизненную позицию, за желание сохранить родной язык, традиции и культуру татарского народа. «Я знаю, активистам зарплату не платят, но при этом вы вносите серьезный вклад в сохранение культуры татарского народа. Активисты – это прежде всего патриоты своего народа», – сказал Рустам Минниханов.

«Я рад видеть здесь столько небезразличных людей, которые свои силы и усилия направляют на укрепление межнациональных отношений, на развитие культуры и истории татарского народа», – добавил он.

Президент РТ отметил, что сохранение языка в период глобализации – всегда непростой вопрос и это касается не только сохранения татарского языка, но и языков всех национальностей, проживающих в нашей стране. «Важно, чтобы мы сохранили язык матери», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Руководитель республики поблагодарил руководство Ростовской области за внимание к вопросам развития и сохранения традиций и культуры татарского народа. Он подчеркнул, что с его прошлого визита в Ростовскую область здесь многое изменилось. Видны серьезные изменения, сказал он, я вижу, какая проделана огромная работа.

По словам Рустама Минниханова, о многих объектах, которые появились сегодня в области, он слышал, когда они были на стадии проектов. Это прежде всего новый международный аэропорт «Платов», расположенный в 40 км от Ростова-на-Дону, новый стадион, крупные транспортные развязки и в целом автодороги.

Президент Татарстана сообщил, что в Казани также планируется работа над развитием аэропорта, и, увидев сегодня аэропорт «Платов», он уже дал поручение Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана изучить опыт Ростовской области.

Рустам Минниханов также вручил государственные награды Республики Татарстан представителям актива татарской общины Ростовской области — медаль «За доблестный труд», Благодарность Президента Республики Татарстан.

Во встрече с представителями татарской общины также приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

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