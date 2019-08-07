Школьники-победители международных олимпиад начнут получать премии в 1 млн рублей

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Школьники, победившие на международных олимпиадах, с этого года будут получать премии в размере 1 млн рублей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», сообщается на сайте Минобрнауки РТ.

«В текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, получат премии Президента, в том числе победители, занявшие высшую ступень, – 1 млн рублей. За серебро – 500 тыс. рублей, за бронзу – 400 тыс. рублей», – сказал Путин.

Под председательством Владимира Путина 6 августа состоялось заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». Его участники рассмотрели вопросы дальнейшего развития детского центра «Сириус».

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