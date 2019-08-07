Обманутые туристы «Волжских путешествий+» не смогли вернуть 3 млн рублей за несостоявшиеся круизы

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Обманутые клиенты туристической фирмы «Волжские путешествия+» не смогли вернуть свои деньги за несостоявшиеся туры. Судебные приставы закрыли исполнительные производства о взыскании невыплаченных туристам денег. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Обманутые клиенты турфирмы обратились в суд и выиграли дело. По решению суда фирма «Волжские путешествия+» должна была выплатить три миллиона рублей по 82-м исполнительным листам.

«В результате проведенного комплекса исполнительных действий и розыскных мероприятий, примененных установленным законодательством всех мер для взыскания задолженности, принято решение об окончании исполнительных производств в связи с невозможностью исполнения», – рассказала Лилия Халимова.

Судебные приставы разыскивали банковские счета и имущество должника, но выяснилось, что за фирмой ничего не числится. Поэтому исполнительные листы было решено закрыть в соответствии с законом «Об исполнительном производстве».

По закону, клиенты «Волжских путешествий+» вправе повторно обратиться к приставам за исполнением судебного решения.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем принимались все необходимые законодательством меры по розыску имущества и денежных средств должника-организации. Исполнительные производства о взыскании средств находились на контроле в УФССП России по Республике Татарстан», – добавила Халимова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.