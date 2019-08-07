Инновационные счетчики и домофон: Госжилфонд РТ завершил строительство трех арендных домов

(Иннополис, 7 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Госжилфонд при Президенте РТ завершил строительство трех арендных домов в шестом микрорайоне города Иннополис на 366 квартир площадью 17,1 тыс. квадратных метров. На данный момент по новым домам идет подготовка документов на ввод в эксплуатацию.

«Дома оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, что позволяет регулировать температуру дома. Также в этих домах установлен современный домофон, который управляется через смартфон. Кроме того, каждая квартира оборудована безключевым доступом, то есть в них можно попасть с помощью отпечатка пальцев», — рассказал заместитель исполнительного директора Госжилфонда Булат Гилманов.

Он добавил, что беспроводная система учета энергоресурсов позволяет передавать показания счетчиков в управляющую компанию без участия жильцов.

В том числе представители Госжилфонда продемонстрировали и сами квартиры, которые, по их словам, имеют повышенный класс комфортности. Они сдаются в чистовой отделке с установкой бытовой техники (газовая плита, стиральная машина, холодильник, кондиционер, микроволновая печь, телевизор), а также в квартирах имеется необходимая мебель.

«В этих домах площадь однокомнатных квартир около 36 кв. метров, а аренда квартиры составляет 9 тыс. рублей. За двухкомнатную квартиру цена составит 13 тыс. рублей, а цена трехкомнатной квартиры будет 17 тыс. рублей. Арендовать квартиры могут только резиденты ОЭЗ "Иннополис", а также люди, которые планируют начать какую-либо деятельность в городе», — подчеркнул Гилманов.

Однако, как пояснил комендант Госжилфонда РТ Айрат Самерханов, в квартирах не жалуют жильцов с домашними животными, так как возникает опасность порчи арендного имущества, которое при выезде из квартиры необходимо оставить в хорошем состоянии.

«Запрета на содержание животных в договоре не прописано, но я не сторонник, чтобы в квартирах они находились. Потому что это чревато порчей имущества, но у нас нет такого, что жильцов с животными мы не пускаем. С владельцами больших животных мы будем проводить разъяснительные работы», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что и с людьми, которые курят в арендном жилье, также будут проводиться разъяснительные беседы.

В текущем году Фонд планирует приступить к проектированию 7-го и 8-го кварталов в Иннополисе — 5 домов на 417 квартир с общей площадью более 20 тыс. квадратных метров. В новых кварталах предусмотрено размещение уличного амфитеатра, спортивных и детских площадок для детей и взрослых.

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