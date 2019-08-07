Прием заявок на участие в футбольной акции «Уличный красава» продлили до 20 августа

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Прием заявок на всероссийскую футбольную акцию «Уличный красава» продлили до 20 августа, сообщают организаторы.

Поучаствовать в соревнованиях могут молодые люди от 14 до 17 лет, которым необходимо собрать свою команду из пяти человек плюс два запасных игрока и зарегистрировать ее на сайте уличныйкрасава.рф. Футбольные матчи начнутся сразу после завершения заявочной кампании.

Отбор финалистов состоится в ходе четырех этапов. Финальный этап пройдет в октябре на одном из стадионов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Подробности акции можно узнать на сайте: https://уличныйкрасава.рф.

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