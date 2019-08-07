Защитник «Рубина» Уремович: Был возможен мой переход в шотландский «Селтик», но я счастлив в Казани

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал об интересе шотландского «Селтика» в его услугах. Об этом сообщается на сайте «Чемпионат».

«Переход в „Селтик“ в это трансферное окно был возможен, но не случился. Не смотрю на это как на что-то плохое. Мне лучше остаться в „Рубине“, я счастлив здесь. Основная причина, по которой мы общались с „Селтиком“, — они играют в Лиге чемпионов. Но сделка не состоялась, туда перешёл другой игрок», — поделился футболист.

Также он отметил, что на старте сезона играть было тяжело из-за большого количества новичков: «Но сейчас мы узнали друг друга, понимаем, кто что может и как можно себя проявить. Пришедшие игроки хороши. Мы довольно молоды, и нам нужно пространство, чтобы себя проявить. Атмосфера в команде в этом сезоне лучше, чем в прошлом, потому что начали сезон так, как хотели. Вы помните, как мы заканчивали тот чемпионат, и сейчас всё намного позитивнее».

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