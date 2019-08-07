Популярный ютуб-блогер и футболист «Рубина» исполнили песню рок-группы Metallica на татарском языке

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Популярный спортивный блогер Евгений Савин и полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров исполнили песню рок-группы Metallica на татарском языке. Видео появилось на ютуб-канале «КраСава».

В комнате футболиста на тренировочной базе казанского клуба блогер и полузащитник исполнили ремикс на песню Nothing else matters, причем Савин взял на себя вокальную партию, а полузащитник Евгений Башкиров аккомпанировал ему на гитаре.

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