Популярный ютуб-блогер и футболист «Рубина» исполнили песню рок-группы Metallica на татарском языке

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Популярный спортивный блогер Евгений Савин и полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров исполнили песню рок-группы Metallica на татарском языке. Видео появилось на ютуб-канале «КраСава».
В комнате футболиста на тренировочной базе казанского клуба блогер и полузащитник исполнили ремикс на песню Nothing else matters, причем Савин взял на себя вокальную партию, а полузащитник Евгений Башкиров аккомпанировал ему на гитаре.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Концерт #metallica состоялся в Казани 🔥🔥🔥🔥🔥🤦🏻♂️ ⠀ Мы с @eugenebashkirov задумались о группе «Угол Башки» 🤘🏻😂💨 Скоро во всех ДК Мухосрансков ✅ ⠀ Кстати, надо разыграть Футболку с эксклюзивным принтом #КраСава из выпуска про @fcrk. ⠀ • Оригинально исполни ( как тебе в кайф ) песню Metallica, Nothing Else Matters ⠀ • Отправь видео мне в Директ. ⠀ Самого крутого исполнителя я выставлю в свой инст и отправлю Футболку 🤘🏻 ССЫЛКА НА ВЫПУСК - в ПРОФИЛЕ ❗️❗️❗️❗️ #Рубин #Казань #Шаронов #Футбол #Рпл