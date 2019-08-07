В ТОСЭР Набережных Челнов готов войти башкирский производитель электронных плат

(Набережные Челны, 7 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухкметдинова). В ТОСЭР Набережных Челнов готов войти производитель электронных плат из Башкирии. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев.

По словам спикера, сегодня найти производителя электронных плат, приемлемых по цене и качеству, в России сложно. «Речь не идет об оборонной промышленности — там с этим все нормально, существуют определенные трудности именно в части обеспечения производителей бытовой техники. Наш китайский партнер, компания Haier, жалуется на то, что не может найти приемлемый вариант», — отмечает Тимергалиев.

По словам представителя исполкома, все упирается в цену продукта. Найти же здесь дешевые и качественные электронные платы до последнего времени не представлялось возможным. Поэтому их до сих пор возят из Китая, что экономически более выгодно даже с учетом транспортных расходов. Однако вопрос локализации производства по-прежнему остается актуальным. Ведь в скором времени компания Haier намерена расширить свое присутствие на челнинской земле — начать выпуск не только холодильников, но и стиральных машин, телевизоров.

«Сейчас мы ведем переговоры с одной башкирской компанией, которая готова стать нашим резидентом и поставлять свою продукцию китайской корпорации. Если конечная цена электронной платы окажется приемлемой, то мы окажем содействие для вхождения производителя в ТОСЭР», — сообщил Тимергалиев.

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