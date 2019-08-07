Гендиректор «Рубина» об уходе из команды Сутормина: Я жду алаверды от «Зенита»

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился подробностями перехода полузащитника Алексея Сутормина из Казани в питерский «Зенит», который пробыл в столице РТ всего 10 дней. Об этом он рассказал в выпуске ютуб-блога «КраСава».

«Я жду от „Зенита“ алаверды. Я всегда держу в голове наши добрые отношения с „Зенитом“, потому что мы долго сотрудничаем. Все время говорят: „Почему у вас при любом руководстве есть кто-то из „Зенита“?“ Да потому что там профессиональные люди работают. Мы говорим: „Дайте нам игроков, которые у вас не играют, предоставим им практику, подготовим для вас. Вы заработаете денег, и мы тоже, возможно, заработаем денег“», — поделился Сайманов.

Также гендиректор отметил, что решение о переходе футболиста было принято лично им, а председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер об этом не просил.

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