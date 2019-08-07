На фабрике Алафузова участники первого Молодежного туристического форума презентуют свои проекты

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). 8 августа на площадке «Фабрика Алафузова» участники первого Молодежного туристического форума в РТ представят свои проекты, сообщают организаторы.

Будут представлены работы по трем направлениям. В рамках направления «Медиа в туризме: Интернет, СМИ и трэвел-блогинг» участники выполняют задание по подготовке трэвел-репортажей, в двух остальных номинациях молодые специалисты решают кейсы и презентуют свои стартапы.

В мероприятии планируется участие заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, зампредседателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой, министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова, председателя Госкомитета по туризму РТ Сергея Иванова и др.

Первый Молодежный туристический форум стартовал 5 августа. В мероприятии участвуют около 400 человек из 35 российских регионов, а также из Казахстана и Украины.

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