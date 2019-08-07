Минниханов ознакомился с мультимедийной экспозицией Международного аэропорта «Платов»

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел Международный аэропорт «Платов», построенный в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года. Особое внимание руководителя республики привлекла мультимедийная экспозиция, посвященная истории донского казачества.

Президент РТ осмотрел аэропорт в сопровождении губернатора Ростовской области Василия Голубева. Рустам Минниханов при помощи электронного видоискателя осмотрел трехмерную версию полотна, на котором изображена сцена битвы летучего корпуса атамана Матвея Платова с войсками Наполеона. «Впечатляет», – сказал Президент РТ после осмотра экспозиции.

Вслед за этим Рустам Минниханов посмотрел короткий фильм, посвященный вольной казачьей жизни. Лента в аэропорту демонстрируется на замкнутом панорамном экране в виде кольца. На мониторе всадники седлают коней и лихо скачут по бескрайней степи, демонстрируя дух братства, скрепленного веками вольной степной жизни. Периметр экрана составляет более 28 метров.

В ходе обхода мультимедийной экспозиции Президенту РТ продемонстрировали стенд, где каждый из посетителей при помощи электронного сканера может сделать свою фотографию в форме казака времен Отечественной войны 1812 года и сохранить ее на электронном носителе. Рустам Минниханов также опробовал современное устройство и сделал фотоснимок в казачьей форме себе на память.

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