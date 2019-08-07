Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету – 2019»

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Объявляется V Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету — 2019» для пенсионеров и граждан старшего возраста (50+), которые самостоятельно обучились работе на компьютере и в сети Интернет или закончили специализированные курсы. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Проект направлен на стимулирование обучения компьютерной грамотности и стремления к самореализации старшего поколения», — говорится в сообщении.

Номинации конкурса: портал gosuslugi.ru — мой опыт; мои интернет-достижения; интернет-предприниматель, интернет-работодатель; моя общественная интернет-инициатива.

Работы на конкурс принимаются до 14 октября 2019 года. От одного гражданина принимается только одна работа только в одну номинацию. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке в разделе «Конкурс».

Для участия необходимо заполнить форму заявки на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, приложив работу — эссе (историю) в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии автора работы.

Победителей объявят в ноябре 2019 года в Москве, на Неделе Российского Интернета (RIW — Russian Internet Week).

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