Более тонны рыбы и морепродуктов изъял из оборота Роспотребнадзор по РТ

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Из-за просроченного срока годности и отсутствия полной информации о товаре Роспотребнадзор по РТ за эти полгода изъял из оборота более тонны рыбы и морепродуктов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Управления за первое полугодие проверили 258 объектов торговли и общественного питания, где исследовали более 1000 проб рыбной продукции, в том числе рыбных консервов.

«В исследованных образцах продукции не были обнаружены патогенные микроорганизмы, токсичные элементы, пестициды, гистамин, генно-модифицированные организмы и радионуклиды. В 14 исследованных пробах рыбы и нерыбных объектах промысла массовая доля глазури превышала гигиенический норматив. Превышение массовой доли глазури в основном было выявлено в продукции импортного производства (Китай), а также произведенной в других субъектах Российской Федерации (Московская, Калужская, Свердловская, Самарская, Калининградская и Ульяновская области, г.Санкт-Петербург)», – говорится в сообщении управления.



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