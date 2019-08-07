Ректор Болгарской исламской академии: в Турции обнаружили самый древний труд болгарского богослова

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Специалисты Болгарской исламской академии и Академии наук Республики Татарстан ведут работы по редактированию и подготовке к печати труда болгарского богослова XIII века. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

«Нужно сказать, что эта работа в настоящее время — это самый древний известный труд болгарского богослова. В этом плане уже академия начинает занимать свое место и в плане науки», — отметил ректор.

Он добавил, что произведение обнаружил сотрудник академии в архиве Турции. Также Абдрахманов подчеркнул, что труд планируют перевести на русский и татарский языки.

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