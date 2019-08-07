Интервенция китайского ЦБ ослабила волнения, связанные с торговой войной

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Российский рынок акций восстанавливался, европейские рынки снижались. Российский рынок акций вчера восстанавливался — индекс РТС вырос на 1,0% до 1 294 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,3% до 2 683 пунктов — после того как интервенция китайских монетарных властей вчера утром стабилизировала курс юаня и ослабила напряженность на рынках.

Тем не менее восстановление в Европе было непродолжительным, и рынки третий день подряд снижались (индекс StoxxEuro600 ослаб на 0,5%) на фоне опасений по поводу возобновления американо-китайской торговой войны.

Курс рубля укрепился на 0,4% до 65,28 руб. за доллар после ослабления на закрытии в понедельник на фоне снижения цены на нефть.

Цены на нефть продолжили снижаться во вторник и опустились ниже отметки $60/барр. (Brent −1,3% $ 59,06) на фоне опасений по поводу перспектив роста и спроса.

Российский рынок акций сегодня утром немного растет. Российский рынок акций сегодня сохранит восходящий тренд, так как на фоне стабилизации китайскими монетарными властями курса юаня волнения на рынках ослабились.

Тем не менее инвесторы все еще уходят в защитные активы.

Цены на золото находятся на шестилетних максимумах сегодня утром (+1,0% до $1 489/унцию).

Цены на нефть остаются слабыми, отражая слабые перспективы спроса на фоне продолжающейся торговой войны.

Сегодня спрос на акции золотодобывающих компаний и банков сохранится. Бумаги сталелитейных производителей, вероятно, будут испытывать давление, спрос на бумаги нефтегазового сектора, вероятно, будет слабым.

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